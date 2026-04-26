Sabastian Sawe, el nuevo rey del maratón y de la transparencia

Primer hombre en bajar de las dos horas, este domingo en el maratón de Londres, el keniano Sabastian Sawe es el sustituto de su compatriota Kelvin Kiptum, fallecido en 2024, como dominador de la milenaria disciplina, con la máxima transparencia con respecto a los controles antidopaje como directriz.

Tras el trágico accidente de tráfico que costó la vida a Kelvin Kiptum (24 años) en febrero de 2024 en el valle del Rift, en Kenia, el atletismo tardó unos meses en encontrar un sucesor para quien más se había acercado a la mítica barrera de las dos horas en maratón, con 2h00:35 en Chicago en otoño de 2023.

En diciembre de 2024, Sabastian Sawe, de 31 años, dio su primer golpe al imponerse en el maratón de Valencia, considerado uno de los más rápidos.

Con 2h02:05, se convirtió en el quinto mejor de la historia en su primera carrera sobre 42,195 km.

Unos meses más tarde, confirmó este primer éxito al ganar en la primavera de 2025 su primer maratón de Londres, con un tiempo cercano al logrado en Valencia (2h02:27).

- Régimen drástico de controles -

Entre las sombras, su país está minado por los casos de dopaje en el atletismo, en particular con el control positivo de Ruth Chepngetich el 14 de marzo de 2025, apenas unos meses después de haber pulverizado el récord del mundo en Chicago y de haber derribado el mítico muro de las 2h10 (2h09:56).

Consciente de las sospechas que pueden acompañar sus actuaciones, Sawe inició entonces un enfoque muy particular antes del maratón de Berlín, propicio para los récords del mundo (siete de los diez últimos, incluido el de este domingo en Londres).

Con su entorno, se pone en contacto con la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), responsable de la lucha antidopaje, y solicita un régimen drástico de controles.

"Era raro ver que hubiera dudas, cuando uno sabe que corre de forma limpia. Eso no es bueno. Es para mostrar que, pese a esa reputación, pese a los numerosos casos de dopaje que tenemos, no todos los atletas hacen trampa", explicaba Sawe en una entrevista concedida a la AFP, antes del maratón de Berlín en el otoño de 2025.

Además del programa clásico, la AIU le realizó, desde finales de julio de 2025 y durante ocho semanas, 25 controles adicionales, es decir, uno cada tres días, sin que Sawe estuviera, evidentemente, al corriente ni de la fecha, ni del lugar, ni del tipo de control (de orina o de sangre) realizado.

Un programa financiado por la marca que equipa al atleta.

La AIU elogió una estrategia "fantástica". "Es realmente difícil atrapar a los atletas de élite que se dopan debido a la microdosificación de las sustancias utilizadas", reconoció el responsable de la AIU, Brett Clothier.

- "Todo es posible" -

"Son necesarios controles inteligentes, pero al nivel en el que nos encontramos actualmente, también nos gustaría ver controles más frecuentes. Pero es una cuestión de financiación, así que me parece que es un gran paso por parte de Sabastian y de su entorno", añadió Clothier.

En el calor berlinés de finales de septiembre, Sawe había llevado un ritmo cercano a las dos horas durante los 15 primeros kilómetros, pero terminó en 2h02:16, fracasando en su intento de batir el récord de la prueba en la capital alemana (2h01:09 de Kipchoge en 2022).

"Todo es posible en términos de tiempo. Incluso Kipchoge (su mentor) dice que ningún hombre tiene límites, así que un día, alguien superará" esa barrera de las dos horas, había pronosticado, sin saber que sería él quien la derribaría siete meses más tarde.