Sabastian Sawe, primer hombre que corre el maratón en menos de dos horas

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, este domingo en Londres, para revalidar su título por delante del etíope Yomif Kejelcha y del ugandés Jacob Kiplimo.

Sawe, de 29 años, cruzó la línea de meta frente al Palacio de Buckingham tras 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum; 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023, menos de un año antes de su fallecimiento en un accidente de coche.

Segundo clasificado, Kejelcha (1h59:41) también completó los 42,195 km en menos de dos horas, una actuación aún más increíble si se tiene en cuenta que el especialista en medio maratón se alineaba por primera vez en la distancia reina.

Kiplimo (2h00:28), segundo el año pasado en su primer maratón, también firmó un mejor crono que el establecido por Kiptum hace tres años.

Sawe encabezaba un grupo de seis corredores cuando lanzó un ataque antes del kilómetro 30.

Sólo Kejelcha logró mantenerse a su lado, con Kiplimo unos metros por detrás. Un podio que ya es historia del atletismo.

- Kipchoge, marca no homologada -

El keniano Eliud Kipchoge había corrido un maratón en 1:59:40 en octubre de 2019, convirtiéndose en la primera persona de la historia registrada en completar un maratón por debajo de las dos horas.

Sin embargo, su marca no fue homologada como récord mundial porque utilizó zapatillas especiales, no se respetaron las reglas estándar de competición sobre liebres y avituallamiento, y no se trató de una prueba abierta.

Sawe, que calzaba las nuevas Pro Evo 3 de Adidas, unas "supershoes" que pesan menos de 100 gramos, había sugerido antes de la carrera del domingo que tenía en mente el récord del circuito o incluso el récord mundial.

Lideró un grupo de seis corredores que pasaron la media maratón en un tiempo de 1:00:29. Sawe y Kejelcha se escaparon del resto del grupo y se mantuvieron juntos hasta los tramos finales, antes de que el keniano lanzara su ataque definitivo hacia la victoria.

- Assefa, récord 100% femenino -

En la prueba femenina, la atleta etíope Tigst Assefa conservó su título de campeona del maratón de Londres y mejoró el récord del mundo en una carrera exclusivamente femenina, es decir sin 'liebres' masculinas para marcar el ritmo.

"Estoy tan feliz de ganar de nuevo... Repetir mi victoria del año pasado significa aún más. La felicidad que siento simplemente me desborda por dentro. Era uno de mis planes al venir realmente a esta competición: batir mi propio récord mundial de la carrera del año pasado" Así que conseguirlo me ha dado mucha satisfacción", dijo.

La atleta de 29 años protagonizó un esprint en los últimos metros, en el que dejó descolgadas a las kenianas Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri, con quienes hizo toda la carrera.

Assefa cruzó la meta en 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, nueve segundos por debajo de la plusmarca anterior, que le pertenecía desde el maratón de Londres del año pasado.

Obiri, dos veces campeona mundial de 5.000 m y bronce en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, terminó segunda con una marca personal de 2:15:53.

Cruzó la meta solo dos centésimas de segundo por delante de su compatriota Jepkosgei.

El récord mundial establecido en una carrera mixta, en la que las atletas se benefician de liebres masculinas, pertenece a la keniana Ruth Chepngetich, que paró el crono en 2:09:56 en el maratón de Chicago en octubre de 2024.

Chepngetich recibió una sanción de tres años por dopaje en octubre de 2025, aunque se mantienen los resultados y récords anteriores a la muestra de marzo de 2025.

- Participación espectacular -

Unas 59.000 personas completan este domingo los 26,2 millas (42,2 km) del recorrido en la 46ª edición del Maratón de Londres, en un cálido clima primaveral.

Los organizadores de la prueba señalaron el mes pasado que están estudiando celebrar el evento en dos días el año que viene, lo que permitiría la participación de hasta 100.000 corredores.

La edición de 2025 recaudó la cifra récord de 87,3 millones de libras (118 millones de dólares) para fines benéficos, estableciendo un nuevo récord mundial como el mayor evento anual de recaudación de fondos de un solo día.