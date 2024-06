Scamacca quiere hacer historia con Italia en su debut en un gran campeonato

Gianluca Scamacca aseguró este jueves que quiere hacer historia con Italia en la Eurocopa, que será el primer gran torneo internacional que dispute el delantero del Atalanta.

Italia debutará el sábado frente a Albania (19h00 GMT), en partido del grupo B del torneo continental que completan España y Croacia.

"Somos un grupo joven, en un nuevo ciclo. Lleva un tiempo dar el máximo, pero creo que estamos listos. Yo estoy listo. Quiero ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible", declaró ante los periodistas en el campo sede de los italianos en Iserlohn (noroeste).

El atacante de 25 años se mostró ambicioso antes del inicio del torneo: "Me gustaría emular al equipo que ganó la Eurocopa 2020 y al que ganó el Mundial", en 2006.

"Aquellos equipos son un ejemplo y quiero equipararme porque hicieron historia y personalmente, yo también quiero hacer historia con la selección", insistió.

Scamacca es una de las caras nuevas de una Italia que, dirigida por Luciano Spalletti, aspira a conservar la corona europea lograda en 2021.

Después de quedarse fuera para los partidos amistosos que Italia disputó en marzo frente a Venezuela y Ecuador, el gran final de temporada realizado por Scamacca le ha servido para que el seleccionador le haya convocado para la Eurocopa.

El delantero finalizó la temporada en gran forma. Desde marzo, anotó 12 goles en todas las competiciones y dio cuatro asistencias que ayudaron al Atalanta a ganar la Europa League.

Scamacca destacó el "estilo de ataque, con mucha posesión" de la actual Italia, similar al juego que despliega el Atalanta con Gasperini.

"En los últimos meses me he sentido bien físicamente, he jugado con más consistencias y los resultados ya han podido verlos", reivindicó.