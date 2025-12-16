Scottie Scheffler, elegido por cuarto año al hilo Jugador del Año de la PGA

El número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, fue elegido el lunes Jugador del Año del Tour de la PGA por cuarta ocasión consecutiva, tras una temporada en la que ganó dos torneos del Grand Slam.

Scheffler, que conquistó seis títulos en 2025, es el segundo jugador, después de su compatriota Tiger Woods, en recibir este galardón durante cuatro o más temporadas consecutivas.

"El nivel de éxito constante de Scottie ha sido sencillamente espectacular, mientras continúa haciendo historia en el Tour de la PGA y estamos deseando ver lo que logrará en 2026", declaró el director ejecutivo del circuito, Brian Rolapp.

Scheffler, de 29 años, ganó este año dos torneos del Grand Slam: el Campeonato de la PGA en mayo y el Abierto Británico en julio, y suma cuatro Majors en su carrera.

Por su parte, el sudafricano Aldrich Potgieter fue nombrado Novato del Año.

Potgieter, de 21 años, fue uno de los cinco novatos que ganaron un torneo en el circuito en 2025 y el único en clasificarse para los Playoffs de la FedExCup.