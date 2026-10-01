Sele de futsal arranca microciclo

ML | La Selección Nacional de Futsal Masculina Mayor puso en marcha el pasado martes 29 de septiembre su primer microciclo de entrenamientos, con 19 jugadores convocados, como parte de su preparación para la próxima Copa Centroamericana de Futsal de Selecciones, que se celebrará en Managua, Nicaragua del próximo 25 al 31 de octubre.

En el primer torneo de Selecciones de Centroamérica participarán: Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá, más dos equipos invitados que son México y Cuba.

El evento sirve como un plan en la región para darle más continuidad al Futsal y seguir elevando la competitividad, a través de este torneo que se tiene estipulado realizarlo de forma anual, teniendo en cuenta que el Mundial es cada 4 años, informó la Federación Panameña de Fútbol, en un comunicado.

Los trabajos dirigidos por el Director Técnico asignado para tal desafío es Jaime Aizpú, acompañado de Alex Del Rosario en calidad de Asesor Técnico.

En el Centro de Alto Rendimiento, en Juan Díaz, Hubo práctica ayer y se prevé que la sesión de hoy vuelva a ser a puertas cerradas. Además, se tiene contemplado que los jugadores se incorporen sus clubes este viernes, para el inicio del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Futsal.