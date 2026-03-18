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Selección femenina de fútbol a punto de regresar a territorio iraní

Selección femenina de fútbol a punto de regresar a territorio iraní
Fotografía tomada y difundida el 17 de marzo de 2026 por la agencia de noticias turca DHA (Demiroren News Agency), muestra a miembros de la selección femenina de fútbol de Irán llegando al aeropuerto de Estambul, Turquía Demiroren News AAgency
AFP
18 de marzo de 2026

La selección femenina de fútbol de Irán, varias de cuyas jugadoras pidieron asilo en Australia, aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Igdir, ciudad del este de Turquía próxima a la frontera iraní, constataron corresponsales de la AFP.

En la expedición figuran cuatro jugadoras -entre ellas la capitana Zahra Ghanbari - y un miembro del cuerpo técnico después de haber retirado su demanda de asilo en Australia y decidido regresar a Irán.

Las futbolistas, que vestían el traje oficial de la selección iraní, subieron a un autobús con dirección a la frontera con Irán, a unos 100 kilómetros por carretera.

Llegadas el miércoles a Kuala Lumpur (Malasia) procedentes de Australia, donde disputaron la Copa de Asia, las jugadoras volaron lunes hacia Omán, antes de subir a otro avión el martes rumbo a Estambul.

"Extraño a mi familia", declaró una de ellas el lunes para la AFP en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dedicó unas palabras de reconocimiento a "las jugadoras de fútbol y a los equipos técnicos", que son "hijos de la patria" a los que "abraza el pueblo de Irán".

Ellas "decepcionaron a los enemigos" de la República Islámica al resistir "al engaño y a las intimidaciones de los elementos anti-Irán", agregó.

Siete miembros de la delegación femenina iraní -seis jugadoras y un miembro del cuerpo técnico- habían solicitado inicialmente asilo en Australia, después de haber sido tachadas de "traidoras" en su país por haberse negado a cantar el himno nacional antes de un partido, en plena guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Pero sólo dos jugadoras permanecieron finalmente en suelo australiano.

Organizaciones de defensa de derechos humanos acusaron en varias ocasiones a las autoridades de Irán de presionar a las deportistas en el extranjero, amenazando a sus familiares o con la confiscación de sus bienes si desertan o si realizan declaraciones en contra de la República Islámica.

A su vez, las autoridades iraníes han acusado a Australia de presionar a las jugadoras para que se quedaran en el país oceánico.

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