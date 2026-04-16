Semifinales candela

Empezaron 36 y ahora solo quedan los mejores cuatro. Luego de una fase de liguilla, donde cada equipo disputó 8 partidos, para pasar a una etapa de play-in, octavos y finalizados ayer, los cuartos de final, ya están definidas las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26.

El Bayern Múnich, que derrotó ayer en cuartos 4-3 (6-4 en el global) al Real Madrid, chocará con el PSG, vigente campeón del torneo, en una eliminatoria que arranca con el partido de ida el martes 28 de abril, en el Parque de los Príncipes, y concluirá en el duelo de vuelta, el miércoles 6 de mayo, en el Allianz Arena.

El gigante alemán busca su séptima ‘Orejona’, mientras los franceses quieren el bicampeonato. En la otra llave semifinal, el Atlético de Madrid jugará contra el Arsenal, que ayer empató 0-0 en la vuelta de cuartos ante el Sporting de Portugal, pero había ganado el primer duelo 1-0.

La ida de esta semifinal será el miércoles 29 de abril en el Riyadh Air Metropolitano, en tanto que la vuelta será el 5 de mayo, en el Emirates Stadium de Londres.

Ninguno de estos dos conjuntos ha ganado la Champions, aunque han disputado finales, no han podido coronar. Uno de los dos tendrá una nueva oportunidad de estar en el duelo por el título. La final se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría.