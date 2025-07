"Sigo ilusionado con ganar", dice Einer Rubio tras etapa reina

El corredor colombiano Einer Rubio se mostró "ilusionado con ganar", después de su quinto puesto en meta este jueves en el col de la Loze, puerto de categoría especial que puso fin a la 18ª etapa del Tour de Francia, primera del díptico alpino.

"Pues ganar es difícil. Pero claro, corro siempre, cada día me despierto, entreno siempre para ganar. Y sigo ilusionado con ganar. Así que, sí lo pienso, siempre", declaró el corredor del Movistar al término de la etapa ganada por Ben O'Connor.

Rubio inició junto al australiano la última subida del día en cabeza de carrera, pero no tardó en quedarse atrás, y verse superado a menos de medio kilómetro para meta por Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Oscar Onley.

"La verdad es que, como lo había dicho, teníamos que intentarlo. Hoy era día de batalla, día de guerreros y lo hemos estado. Así que feliz por ello. Y pues mañana todavía tenemos un intento más", aseguró Rubio.

El 'escarabajo', que vive su primera experiencia en el Tour, ocupa el puesto 36 en la general.

Este jueves perdió a su jefe de filas, Enric Mas, que abandonó por problemas físicos al poco de iniciarse la etapa.

Aunque Rubio afirmó no haberse enterado hasta meta. "Pues no sabía. Ahora me lo dices y pues tristeza también. Enric que no se encontraba muy bien en los últimos días. Forma parte del juego, también es el ciclismo. Es un deporte muy duro", lamentó.