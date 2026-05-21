Sinner y Djokovic, cada uno por su lado en Roland Garros hasta la final

Jannik Sinner (1º ATP) y Novak Djokovic (4º) no podrán enfrentarse hasta la final de Roland Garros (24 mayo-7 junio) después de que quedaran ubicados en diferentes lados del cuadro masculino en el sorteo celebrado este jueves.

Sinner, gran favorito al título ante la ausencia por lesión de su rival Carlos Alcaraz, con el que perdió la final el año pasado, iniciará su búsqueda de un primer trofeo en Roland Garros contra el francés Clement Tabur, número 165 del mundo, que participa como invitado de la organización.

Si se cumplen los pronósticos, el italiano se enfrentaría al potente sacador estadounidense y quinto cabeza de serie Ben Shelton (6º) en los cuartos de final. Daniil Medvedev (7º) podría ser un rival en semifinales.

El ruso puso en aprietos a Sinner, una excepción en los últimos tiempos, en las semifinales del Masters de Roma a principios de este mes, antes de terminar cediendo en tres sets. El italiano terminó por levantar el trofeo, su quinto Masters 1000 este año, el sexto consecutivo.

Djokovic, triple vencedor en París, empezará su nuevo intento de conquistar un récord de 25 títulos de Grand Slam contra el potente sacador local Giovanni Mpetshi Perricard (80º).

El segundo cabeza de serie, Alexander Zverev (3º), podría ser el rival de Djokovic en semifinales.

El alemán se ha enfrentado dos veces a Djokovic en Roland Garros, con derrotas en cuartos de final ante el serbio en 2019 y el año pasado.

El duelo más destacado de la primera ronda enfrentará al número uno francés, Arthur Fils (19º), en gran forma, con campeón de 2015 Stan Wawrinka (119º), que disputará el torneo por última vez antes de retirarse a los 41 años esta temporada.

- ¿Gauff-Sabalenka en semis? -

En categoría femenina, la estadounidense Coco Gauff, cuarta cabeza de serie, que derrotó a la número uno del mundo Sabalenka en una tensa final hace 12 meses, comenzará la defensa de su título contra su compatriota Taylor Townsend.

Sabalenka, que nunca ha ganado el torneo de Roland Garros, tiene un cuadro complicado. Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam, aparece en su horizonte en octavos de final, aunque la estrella japonesa nunca ha alcanzado la segunda semana en París.

La emergente figura canadiense Victoria Mboko (9ª) o la quinta cabeza de serie Jessica Pegula, podrían esperar a la bielorrusa en cuartos de final.

Sabalenka tendrá un debut complicado ante la española Jessica Bouzas (51ª) en la primera ronda.

Gauff podría tener que superar en cuartos de final a su compatriota Amanda Anisimova (6ª), que perdió las finales de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos el año pasado.

La cuatro veces campeona de Roland Garros Iga Swiatek (3ª) podría enfrentarse en cuartos a la ganadora del Abierto de Italia, Elina Svitolina (7ª).

La segunda cabeza de serie, la bielorrusa Elena Rybakina, que ganó el primer Grand Slam del año en el Abierto de Australia, jugaría contra Swiatek en semifinales.

La polaca comenzará su campaña contra la australiana Emerson Jones, invitada de 17 años, mientras que Rybakina jugará contra la eslovena Veronika Erjavec.