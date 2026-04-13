$!Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional

Con más de cinco largos de ventaja Sol Premier ganó el Premio Policía Nacional, disputado en la sexta carrera de la programación dominical. Montada por Ariosto Delgado, ol Premier superó a sus nueve rivales sobre una pista pesada en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, y registró 1:27.1 para los 1,400 metros.

Apenas abrieron las portezuelas, la pensionista del Stud Kung Hey, salió en el pelotón y se colocó cuarta, bajando la salida del “Shut”. Luego su jinete fue controlando y colocándola muy cerca de las punteras Furtiva, Lady Isabella y Wonder Lady.

Pasando los primeros 400 metros, la yegua entrenada por Roberto Castillo, accionó para tomar la punta y poco a poco iba demostrando su superioridad. Al entrar en la recta final se fue a centro de pista para asegurar la victoria.

Lilith y Lady Isabella llegaron segunda y tercera, respectivamente. Completaron el marcador Wonder Lady y My Sharona. Sol Premier, criada en el Haras San Miguel devolvió $5.60 a la primera posición y logra su segunda victoria de este año.

Jaime Fernández, Director General de la Policía Nacional hizo entrega del trofeo a los propietarios de Sol Premier, Víctor Hung y Carlos Marín. La fue la décima versión del Premio Policía Nacional.