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Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional

Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional
Cortesía fotos de Boris Valdivieso | Carrera de equino en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz.
Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional
ML | El ejemplar Sol Premier ganador del Premio Policía Nacional 2026.
Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional
ML | Jaime Fernández, Director de la Policía Nacional, entregó la copa a Víctor Hung.
Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional
ML | El caballo Mr. Bristol.
Alex Pacheco García
13 de abril de 2026

Con más de cinco largos de ventaja Sol Premier ganó el Premio Policía Nacional, disputado en la sexta carrera de la programación dominical. Montada por Ariosto Delgado, ol Premier superó a sus nueve rivales sobre una pista pesada en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, y registró 1:27.1 para los 1,400 metros.

Apenas abrieron las portezuelas, la pensionista del Stud Kung Hey, salió en el pelotón y se colocó cuarta, bajando la salida del “Shut”. Luego su jinete fue controlando y colocándola muy cerca de las punteras Furtiva, Lady Isabella y Wonder Lady.

Pasando los primeros 400 metros, la yegua entrenada por Roberto Castillo, accionó para tomar la punta y poco a poco iba demostrando su superioridad. Al entrar en la recta final se fue a centro de pista para asegurar la victoria.

Lilith y Lady Isabella llegaron segunda y tercera, respectivamente. Completaron el marcador Wonder Lady y My Sharona. Sol Premier, criada en el Haras San Miguel devolvió $5.60 a la primera posición y logra su segunda victoria de este año.

Jaime Fernández, Director General de la Policía Nacional hizo entrega del trofeo a los propietarios de Sol Premier, Víctor Hung y Carlos Marín. La fue la décima versión del Premio Policía Nacional.

$!Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional
Mr. Bristol se entrena para volver

ml | Mr. Bristol se encuentra en su faena de entrenamiento, tras la lesión que lo dejó fuera de la clasificación a la Serie Hípica del Caribe, hace ocho meses. Mr.Bristol, propiedad de Mayor Alfredo Alemán, que triunfó en 2025 en dos clásicos - Familia Del Valle y Heraclio Barletta Bustamante-, pronto regresará a las competencias para tratar de revalidar su dominio sobre los caballos de su generación y volver controlar los clásicos de mayor envergadura, incluyendo la clasificatoria para el Confraternidad del Caribe, que este año tiene como sede Puerto Rico.

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