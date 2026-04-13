$!Sol Premier dominó el Premio Policía Nacional

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Mr. Bristol se encuentra en su faena de entrenamiento, tras la lesión que lo dejó fuera de la clasificación a la Serie Hípica del Caribe, hace ocho meses. Mr.Bristol, propiedad de Mayor Alfredo Alemán, que triunfó en 2025 en dos clásicos - Familia Del Valle y Heraclio Barletta Bustamante-, pronto regresará a las competencias para tratar de revalidar su dominio sobre los caballos de su generación y volver controlar los clásicos de mayor envergadura, incluyendo la clasificatoria para el Confraternidad del Caribe, que este año tiene como sede Puerto Rico.