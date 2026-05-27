Solana Sierra y Tirante alegran el día al tenis argentino en Roland Garros

Solana Sierra y Thiago Agustín Tirante dieron las alegrías del miércoles al tenis argentino en Roland Garros, al sellar brillantemente sus boletos a la tercera ronda.

Sus actuaciones compensaron las eliminaciones de los otros tres jugadores de Argentina en liza en este día, Mariano Navone, Marco Trungelliti y Camilo Ugo Carabelli.

Sierra, número 68 del mundo y mejor tenista sudamericana en el ranking mundial, consiguió derribar a la italiana Jasmine Paolini (13ª), subcampeona de Roland Garros y Wimbledon en 2024.

La tenista marplatense, de 21 años, consiguió reponerse a un mal inicio para terminar ganando por 3-6, 6-4 y 6-3, ante una jugadora que tenía problemas físicos en uno de sus pies.

En la atención médica que pidió en el inicio de la tercera manga, Paolini no pudo evitar ponerse a llorar ante ese percance físico que le condenaba a la derrota.

En tercera ronda, Sierra, que el año pasado llegó a octavos de final en Wimbledon, jugará contra la rumana Sorana Cirstea (18ª).

Por su parte, Tirante, de 25 años y número 60 del mundo, se impuso además con remontada incluida, por 4-6, 7-6 (7/4), 6-1 y 6-3 ante un Davidovich que era el tenista español con mayor rango en el ranking (23º) entre todos los participantes en esta edición de Roland Garros.

Gracias a esta victoria, Tirante supera ya su mejor actuación en un Grand Slam, que hasta ahora era la segunda ronda que alcanzó en Roland Garros en 2023 y en el Abierto de Australia de principios de este año.

"Nunca imaginé esto, es nuevo para mí llegar a tercera ronda en un Grand Slam y en un escenario así. Me encanta jugar contra los de mejor nivel, me gustan los desafíos, siento que eso me da una motivación extra", señaló.

En la tercera etapa de la competición su rival será otro español, Pablo Carreño (89º).

Por su parte, Navone (38º), subcampeón del torneo de Ginebra el domingo, fue superado en un duro pulso por el checo Jakub Mensik (27º) por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (13/11).

Carabelli (59º), entretanto, perdió 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6 (7/5) ante el ruso Andrey Rublev (13º) y Trungelliti (81º) sucumbió contra otro ruso, Karen Khachanov (15º), por 7-6 (7/5), 5-7, 6-1 y 7-6 (7/4).