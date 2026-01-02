$!Su ‘majestad’ ya está aquí

La ‘Leñita Roja’ de Coclé no solo pretende defender su corona, sino ser un tricampeón indiscutible del Béisbol Juvenil en Panamá, con Derek Gómez, como el lanzador estrella del equipo.

Y su primer desafío será en casa, el estadio José Antonio Remón Cantera, de la ciudad de Aguadulce, cuando enfrente al conjunto de Colón, el sábado 3 de enero, a partir 7:00 p.m., en el partido inaugural del 57 Campeonato Nacional Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, en honor a las leyendas coclesanas David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín.

Antes, en ese mismo escenario se desarrollará un acto cultural y ceremonia de apertura del torneo, desde las 5:00 p.m. Cabe resaltar, que también esa noche se celebrarán otros cinco encuentros de manera simultánea, desde las 7:30 p.m., en otros estadios en el país.

“Tenemos un equipo joven, con mucho deseo y garra de triunfar, hay que tener calma, y creo que el equipo puede pensar en volver a una final, e igual esperamos un gran espectáculo, con el apoyo de la fanaticada en el Remón Cantera”, indicó Rodrigo Merón, mánager de la novena coclesana.

La primera fase del certamen, la llamada ‘ronda regular’, en la que participarán 12 provincias deportivas de la república, se disputará en un sistema de todos contra todos, con dos vueltas y se extenderá hasta el 28 de enero, donde los mejores ocho equipos avanzarán a la “Ronda de 8”, de allí, siguen las semifinales y la final.