Subasta del Haras San Miguel llena todas las expectativas

Las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad capital la noche del pasado martes 13 de octubre no fueron óbice para que un nutrido número de inversionistas hípicos se dieran cita a la subasta anual del Haras San Miguel, en busca del futuro campeón de la pista, mostrando así su confianza a este centro de crianza.

En dicho tradicional evento ecuestre, pasaron oficialmente por el martillo un total de 32 piezas, hijos de renombrados padrillos, función que estuvo a cargo como de costumbre por Rafael “Rafy” Fernández.

La pieza mejor cotizada fue un macho hijo de Dublín en Martes De Carnaval por Blue Grass Cat, nacido el 9 de marzo de 2025, un impresionante potrillo que en cuyas pujas y repujas llegó hasta los 50 mil dólares. Otro de los potrillos que fue bien admirado y elevada su cotización fue el colorado descendiente de Jaguar Paw en Blue Messina por Blame, cuya oferta final quedó fijada en 35 mil dólares.

También fue bien disputada la hembra alazana, en cuya genealogía registra ser una hija de Dublin en Amour De Birds, cuando los caballistas elevaron su precio a 30 mil dólares ($30,000).

Adicionalmente fueron vendidas otras dos piezas en 25 mil dólares descendientes de las yeguas madres Cat That Cat y The Blonde Queen, dos por $23 mil y otras cuatro por $20 mil.

La gran mayoría del resto de los productos fueron adquiridos en precios que oscilan entre $15 mil a $19 mil, respondiendo así a la confianza que año tras año ha mantenido al reputado centro de crianza.

Raquel Eleta de Arias, propietaria del Haras San Miguel, agradeció el respaldo recibido, teniendo la credulidad que dichos ejemplares les brinden grandes satisfacciones a sus propietarios. Es oportuno señalar que la subasta fue supervisada por la notaría tercera, a cargo de Fabián Ruiz.