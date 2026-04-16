Surfista conquista la octava medalla de Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Con tan solo 13 años, Shakti Martínez logró este 16 de abril colgarse la medalla de bronce en la categoría “shortboard” femenino en el surf de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Martínez demostró un dominio absoluto de las olas en Playa Venao, Pedasi, su sede de la justa deportiva regional y, en un cardiaco final frente a la brasileña Luara Mandelli, fue superada por un apretado 8.00 a 8.77, quedándose así con la presea en el cierre de esta disciplina en Panamá.

Esta es la octava medalla para la delegación nacional en esta cita multideportiva, las otras siete fueron conseguidas por atletas de Judo y Lucha olímpica.