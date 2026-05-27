Swiatek pasa con facilidad a la tercera ronda de Roland Garros

Una de las grandes favoritas al título en Roland Garros, la polaca Iga Swiatek, N.3 del mundo y cuatro veces ganadora en París, se clasificó fácilmente para la tercera ronda del torneo tras superar en sets corridos a la checa Sara Bejlek (35ª), por 6-2 y 6-3.

Coronada en 2020, 2022, 2023 y 2024 y semifinalista en 2025, cuando cayó ante la número 1 mundial Aryna Sabalenka, Swiatek, que cumplirá 25 años el domingo, impuso su tenis desde el principio del partido, aunque sus numerosos errores no forzados (38) le impidieron una victoria más contundente.

La clave del partido fue el servicio de Bejlek, demasiado débil para afrontar a una jugadora como Swiatek: apenas 42% de los puntos conseguidos con su primer saque, el 29% con el segundo y un primer juego ganado con el servicio al séptimo intento, cuando el partido ya estaba decidido.