Thunder, Celtics, Nuggets, Pistons y Spurs, los favoritos al título de la NBA

Análisis de los favoritos al título de la NBA, antes del inicio de los playoffs 2025-2026 el sábado:

- Thunder, el gran favorito -

Vigente campeón, Oklahoma City Thunder es el gran favorito para ganar nuevamente el título.

OKC volvió a lograr el mejor balance de la temporada regular con 64 victorias y solo 18 derrotas.

Tuvo un dominio total guiado por el MVP de 2025, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, en la cúspide de su juego (31,1 puntos de promedio) y candidato a revalidar el galardón de Jugador Más Valioso.

El equipo ha conservado todas sus piezas importantes e incluso añadió un nuevo talento en febrero, Jared McCain, para completar una plantilla de cinco estrellas, siempre perfectamente dirigida por Mark Daigneault.

"No son invencibles porque nadie lo es, pero son los más impresionantes", dijo a la AFP el francés Nicolas Batum, de Los Angeles Clippers.

"Están en el mismo camino de lo que hicieron el año pasado, el mismo equipo, el mismo sistema, ya no tienen grandes problemas físicos. Es el equipo que quizá tiene menos interrogantes de todos", añadió.

- Boston Celtics, el efecto Tatum -

Tras haber traspasado a numerosos jugadores importantes en verano, los Celtics sorprendieron al terminar segundos en la Conferencia Este, con récord de 56-26.

Fueron bien guiados por su estratega Joe Mazzulla, que supo hacer emerger a jugadores poco conocidos alrededor de Jaylen Brown.

Brown se transformó en el líder ante la ausencia de Jayson Tatum, convaleciente de una rotura del tendón de Aquiles.

Desde la vuelta a las canchas de su alero All-Star (MVP de las Finales de 2024) a principios de marzo, diez meses después de su grave lesión, Boston puede creer todavía más en su estrella.

Suficiente para convertirlos en favoritos del Este en concepto de Nicolas Batum.

"Han perdido jugadores, pero no han cambiado su sistema. Es un equipo que lanza mucho de tres puntos, atacan rápido, tiran, defienden duro. Además, Tatum ha vuelto. Su temporada es una locura", afirmó.

"Tienen además experiencia (campeones en 2024), una cultura (18 títulos de campeón, récord de la NBA), un estadio (el TD Garden), una camiseta... Es un equipo que va a ser muy peligroso".

- Pistons y Spurs, ¿falta de experiencia? -

Detroit, primero del Este (60-22), y San Antonio, segundo del Oeste (62-20), apuntan a lo más alto con líderes jóvenes pero relativamente inexpertos.

Los Pistons del base Cade Cunningham y del interno Jalen Duren al menos pudieron disputar los playoffs el año pasado, donde perdieron en primera ronda con los New York Knicks.

Los Spurs, por su parte, han dado un giro radical desde el fondo de la clasificación esta temporada.

Su quinteto titular, liderado por el prodigio francés Victor Wembanyama, cuenta como experiencia acumulada con solo siete partidos de playoffs, todos disputados por el base De'Aaron Fox en una única serie con Sacramento.

"Puede ser un factor", estima Batum. "Pero la forma en que juegan este año demuestra que no tienen necesariamente miedo de nadie y que están preparados para enfrentarse a cualquiera. En cualquier caso, esa va a ser su mentalidad".

Batum ve a los Pistons "en plena progresión".

"Lo han refrendado este año con una gran defensa, un muy buen entrenador, un buen núcleo y buenos fichajes", afirmó.

- Nuggets, Knicks y el resto -

Los Denver Nuggets son unos aspirantes ineludibles, guiados por el tres veces MVP Nikola Jokic, que vuelve a saber que puede contar con su lugarteniente Jamal Murray, de nuevo al nivel que mostró en la campaña victoriosa de 2023.

Los New York Knicks de Jalen Brunson, vencedores de la Copa NBA en diciembre y siempre dispuestos a dejarse animar por sus aficionados en la caldera del Madison Square Garden, son también candidatos serios.

Pero deberán romper el techo de cristal para por fin regresar a una final 27 años después de su última participación por el título.

Batum no se olvida de los Cleveland Cavaliers, que incorporaron a James Harden en febrero, y de los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, un grupo "que se conoce de memoria" y ha sido dos veces finalista consecutivo en el Oeste.

En cuanto a los Lakers de LeBron James, quizá en su última temporada con el mítico quinteto de Los Ángeles, deberán comenzar sus playoffs sin Luka Doncic, lesionado en los aductores y cuya fecha de regreso sigue siendo incierta.