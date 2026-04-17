Tiger Woods invoca el derecho a la privacidad ante un pedido de un tribunal de sus recetas médicas

El abogado de Tiger Woods impugnó ante un tribunal en el estado de Florida una citación de la fiscalía que exige los registros de medicamentos recetados al golfista, en el marco del proceso por conducir bajo los efectos de sustancias.

La defensa sostiene que esos documentos están protegidos por el derecho constitucional a la privacidad, salvo que el Estado pueda demostrar su relevancia directa para la investigación penal.

"La defensa se opone a la emisión de una citación y solicita al tribunal que celebre una audiencia para determinar si los registros de recetas médicas son relevantes para la investigación penal", indicó el abogado Douglas Duncan en una moción presentada el martes ante el Tribunal del Condado de Martin.

En caso de que el tribunal conceda una citación, Duncan pide que los registros sean revisados "confidencialmente" por las partes interesadas en el caso.

Además, pide que "los registros no se revelen a ningún tercero, incluida una orden que prohíba la difusión de los registros por parte del Estado en respuesta a cualquier solicitud de acceso a registros públicos".

Woods, de 50 años, se declaró no culpable de conducir bajo los efectos de sustancias en un accidente ocurrido el 27 de marzo, cuando su camioneta SUV volcó tras rozar un camión al intentar adelantarlo en una calle residencial.

La policía descartó el consumo de alcohol, pero señaló que el golfista parecía estar incapacitado y halló en su bolsillo dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide.

Woods se negó a realizar un análisis de orina en el lugar.

Fue acusado de delito menor de conducir bajo los efectos de sustancias, de negarse a someterse a una prueba legal y de conducción distraída.

Días después del accidente, el quince veces ganador de torneos de Grand Slam anunció que se tomaría un tiempo para recibir tratamiento y concentrarse en su salud.

El tribunal le autorizó salir del país y se cree que ingresó a un centro de tratamiento en Suiza.

Woods se ha sometido a múltiples operaciones de espalda y cirugías por graves lesiones en las piernas que sufrió en un accidente de automóvil en California en 2021.