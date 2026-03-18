Deportes

Tom Pidcock gana la Milán-Turín, su segunda victoria de la temporada

Tom Pidcock gana la Milán-Turín, su segunda victoria de la temporada
El británico Tom Pidcock (Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team) cruza la línea de meta para ganar la Milán-Turín 2026, en Superga, cerca de Turín, el 18 de marzo de 2026 Marco BERTORELLO
AFP
18 de marzo de 2026

El británico Tom Pidcock (Pinarello) logró su segunda victoria de la temporada este miércoles al imponerse en la Milán-Turín, última semiclásica antes del primer Monumento de la temporada en tres días, la Milán-San Remo.

Ausente en la París-Niza y en la Tirreno-Adriático la semana pasada, el doble campeón olímpico de cross-country justificó su estatus de favorito sobre las carreteras del norte de Italia al superar por cuatro segundos al noruego Tobias Halland Johannessen, 3º el año pasado, y en cinco segundos al esloveno Primoz Roglic, en el alto de Superga (4,9 km al 9%).

Pidcock (Pinarello-Q36.5) gestionó con solvencia una carrera de 174 km entre Rho y Superga, sin entrar en pánico ante el alto ritmo de los Red Bull-Bora-Hansgrohe en las dos ascensiones finales. Ni siquiera cuando Roglic intentó un ataque -infructuoso- a 15 kilómetros para meta, en el final de la primera subida.

El británico de 26 años supo armarse de paciencia y atacó a 600 metros de la cima en la segunda ascensión para cruzar la línea de meta en solitario por segunda vez esta temporada, tras su victoria de etapa en la Vuelta a Andalucía en febrero.

En este último ensayo general antes de la Milán-San Remo del sábado, Tom Pidcock sucede al mexicano Isaac del Toro, ganador en 2025, y a Mark Cavendish (2022) como el último británico en imponerse en la carrera más antigua del calendario ciclista.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR