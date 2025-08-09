Tras títulos, altibajos y presión, Núñez cambia Liverpool por Al Hilal

Altibajos, títulos y sensaciones encontradas. El atacante uruguayo Darwin Núñez deja Liverpool rumbo al campeonato saudita, luego de tres temporadas en Inglaterra en las que alternó momentos de brillantez con períodos de dudas.

Los clubes inglés y saudí anunciaron este sábado casi simultáneamente el acuerdo, que según la prensa británica se habría cerrado por cerca de 61 millones de dólares.

Núñez, de 26 años, aterrizó en Anfield en el verano boreal de 2022, luego de haber brillado con el Benfica portugués, especialmente en un duelo de cuartos de final de Liga de Campeones de Europa contra los Reds.

Aquel doble enfrentamiento convenció al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, para apostar por el uruguayo como remplazo en el ataque del senegalés Sadio Mané, que acababa de fichar por el Bayern de Múnich.

La larga sombra de Mané y los 85 millones de euros (99 millones de dólares) pagados por el atacante de la Celeste fueron dos losas que pesaron sobre la espalda del de Artigas.

Su debut como Red llegó en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) contra el Manchester City (victoria 3-1).

Tras entrar desde el banquillo, Núñez anotó el tercer gol de los suyos, un inicio prometedor que se torció en la segunda fecha de la Premier League, cuando vio una tarjeta roja por un cabezazo a un defensa rival.

- Goles para el recuerdo -

La sanción acarreó tres partidos de suspensión que cortaron en seco su adaptación a Inglaterra, en una primera temporada en la que anotó 15 goles en 42 partidos.

Su mejor curso fue el 2023-2024, con 18 tantos anotados en 54 participaciones, contribuyendo al triunfo en la Copa de la Liga, con una anotación y tres asistencias en cinco encuentros en esa competición.

Ya bajo la batuta del neerlandés Arne Slot su tiempo de juego disminuyó y cerró su última campaña como jugador del Liverpool con siete dianas en 47 cotejos.

Pese a unas cifras por debajo de lo esperado, tras haber brillado en el campeonato portugués con el Benfica, Núñez protagonizó grandes momentos como jugador del Red, con varios goles en el tiempo añadido.

Este año, en el camino hacia el título de Premier League, el charrúa rescató dos victorias vitales para los suyos pasado el minuto 90: con un cabezazo en el 90+9 contra el Nottingham Forest y un doblete exprés ante el Brentford (90+1, 90+3).

El uruguayo deja actuaciones memorables... y otras para el olvido, como su fallo en la tanda de penales de octavos de final de la pasada Champions contra el Paris Saint-Germain en la que el Liverpool cayó eliminado.

- Sin hueco -

Tras proclamarse campeón de Inglaterra, su futuro quedó en el aire, pero los movimientos del Liverpool en el mercado de fichajes, con la llegada de los atacantes Florian Wirtz y Hugo Ekitike y el fuerte interés por el sueco Alexander Isak, parecían empujar a Núñez hacia una salida.

El destino finalmente lo llevará a Arabia Saudita.

Allí le espera el técnico italiano Simone Inzaghi, exentrenador del Inter de Milán, subcampeón de la Liga de Campeones, y jugará junto a los internacionales portugueses Rúben Neves y João Cancelo, el portero marroquí Yassine Bounou, el capitán senegalés, Kalidou Koulibaly, y el serbio Aleksandar Mitrovic.

Su salida permitirá al Liverpool recaudar parte de los 360 millones de dólares que ha gastado en esta ventana del "mercato", tras haber ingresado ya 81 millones de dólares por el traspaso del atacante colombiano Luis Díaz al Bayern Múnich.