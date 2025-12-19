Tres “leyendas” coclesanas serán homenajeadas por el Juvenil de béisbol 2026

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) rendirá homenaje a tres leyendas coclesanas del béisbol nacional, cuando se ponga en marcha el próximo 3 de enero de 2026, el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, en su versión número 16. El estelar “Zurdo de Oro” Darío Agrazal, el máscara David Rivas y el jugador de cuadro interior Benjamín “Ben” Salamín han sido seleccionados por la Junta Directiva de FEDEBEIS como los homenajeados para la próxima versión del torneo. “Es un gran honor para nuestra Federación seleccionar a tres leyendas de la pelota nacional como lo han sido, Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, como nuestros homenajeados, para el 2026 en la apertura de la temporada nacional juvenil”, sostuvo su presidente Jaime Robinson.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca el 3 de enero con el partido inaugural entre Colón y Coclé a jugarse en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, desde las 7:00 p.m. y con un acto inaugural desde las 5:00 p.m. con un acto musical y cultural. Otros cinco partidos componen la fecha de apertura, donde se medirán Darién vs Panamá Este, Herrera ante Los Santos, Chiriquí ante Veraguas, Occidente ante Bocas del Toro y Metro ante Oeste, todos desde las 7:00 p.m.

