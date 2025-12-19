Un legendario poder de bateo para Simití

La historia, hazañas y récords del “Leñador Mayor”, siguen muy vivas entre los fanáticos del béisbol nacional. Sus 694 imparables, consolidan a Tomás ‘Tommy’ Simití, como uno de los bateadores más temidos y consistentes del patio.

El exbeisbolista, nacido el 23 de marzo de 1957, y criado en Río Grande, provincia de Coclé, es recordado como el cuarto hombre en el rubro de más imparables en los campeonatos nacionales, el mejor Bateador Designado de estas justas y el primero en haber superado la cifra de 600 ‘hits’.

Además de coronarse como campeón del béisbol mayor en 1987, siendo una pieza clave en la obtención del único título nacional de esa categoría que tiene el conjunto conclesano, hasta el momento.

El ya legendario pelotero padecía el Síndrome de Miastenia Gravis, enfermedad que causa debilidad muscular, condición que luchó por años, lastimosamente, en 2021, fue recluido en un hospital del interior del país, donde falleció el 3 de diciembre de 2021. Dejó un legado y números impresionantes.

Jugó para Coclé de 1979 a 1999. En 479 partidos disputados, 1,883 turnos al bate, conectó 694 hits, 62 jonrones, 111 dobles, 9 triples, anotó 344 carreras, empujó 398, y su promedio vitalicio fue de .369, uno de los mejores de todos los tiempos.