Una final de Champions que nadie se esperaba

El París Saint-Germain (PSG) francés se medirá con el Arsenal inglés en busca de un segundo título seguido de la Liga de Campeones de la UEFA.

El PSG se ganó el derecho de defender su corona, ganada la temporada 2024-25, tras eliminar en su semifinal al Bayern Munich, con el que empató 1-1 en la vuelta ayer miércoles en Alemania, una semana después del vibrante triunfo francés por 5-4 en París.

La final europea está por lo tanto servida: el 30 de mayo, en Budapest, el PSG del DT español Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el pasado martes eliminó al Atlético de Madrid, en otra semi pareja que terminó 2-1 en el global a favor de los ingleses.

Ganar su primera Champions será precisamente el objetivo de Los Gunners, que jugará su segunda final del torneo veinte años después de caer ante el Barcelona en 2006.

Por su parte, el conjunto parisino disputará su tercera final, luego de caer en su primer intento de levantar la ‘Orejona’ ante el Bayern en el 2020, por 0-1. En la temporada anterior venció 5-0 al Inter de Milán para coronarse. En Champions, estos equipos se han medido en cinco ocasiones: dos victorias para el PSG, dos empates y un triunfo para el Arsenal.

Antes de esa esperada final, tanto PSG como Arsenal, líderes en sus respectivos campeonatos nacionales, tratarán de asegurar cuanto antes el título liguero para poder dosificar fuerzas pensando en su gran desafío.

* Con información de AFP y Europa Press.