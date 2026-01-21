Deportes

Una impresionante Gauff gana boleto a tercera ronda de Abierto de Australia

La estadounidense Coco Gauff enfrenta a la serbia Olga Danilovic en el Abierto de Australia, en Melbourne, el 21 de enero de 2026 DAVID GRAY
21 de enero de 2026

La estadounidense Coco Gauff estuvo impecable este miércoles cuando doblegó en apenas 78 minutos a la serbia Olga Danilovic, quien había vencido a Venus Williams, para obtener el boleto a la tercera ronda del Abierto de Australia.

La tenista de 21 años ganó contundentemente los primeros cinco juegos para imponer su autoridad en la contienda, y venció 6-2, 6-2 en el Margaret Court Arena.

Ahora deberá enfrentar a su compatriota Hailey Baptiste (N. 70), quien venció a la australiana Storm Hunter en sets consecutivos.

"Casi perfecto", comentó Gauff sobre el partido.

Al igual que su victoria de primera ronda, la devolución de servicio fue su arma más potente y le ayudó a poner el marcador en 5-0 en el primer set.

Su triunfo de primera ronda estuvo marcado por muchos errores no forzados y varias faltas dobles, pero ella logró superarlos para salir victoriosa.

El miércoles logró 14 golpes ganadores y cometió 17 errores no forzados y solo una falta doble.

