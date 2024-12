Usyk y Fury tienen cara a cara de 11 minutos antes de su pelea en Riad

A dos días de su esperado combate, los boxeadores de los pesos pesados Oleksandr Usyk y Tyson Fury tuvieron un intenso cara a cara de 11 minutos de duración, mirándose a los ojos, este jueves durante una conferencia de prensa en Riad.

Ante numerosas cámaras, Usyk, que el sábado defenderá sus cinturones de campeón AMB, OMB y CMB de los pesos pesados, y Fury estuvieron mirándose fijamente con las caras a apenas unos centímetros. La mayor parte del tiempo en silencio, antes de tener que ser separados.

La pelea de este sábado es la revancha de un primer combate que tuvo lugar el pasado 19 de mayo, también en Arabia Saudita. Entonces el ucraniano Usyk provocó la primera derrota de la carrera de Fury.

Usyk se convertía así en el campeón indiscutido de los pesos pesados, con los cuatro cinturones en su poder, algo que nadie lograba desde hacía 25 años. Desde entonces, cedió el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al británico Daniel Dubois, sin combatir.

"Ya hemos hablado bastante. He hablado y he bromeado durante toda mi carrera", declaró Fury en la conferencia de prensa, que tuvo lugar en VIA Riyadh, un centro comercial de alto nivel de la capital saudita. "Esta vez, en serio. Voy a hacer daño el sábado. Voy a provocarle mucho dolor", aseguró.

Usyk prefirió no entrar en el juego de las provocaciones verbales. "Todo se va a decidir el sábado por la noche", sentenció.

A sus 37 años, Usyk cuenta con 22 victorias y no ha perdido ningún combate. Fury, conocido como 'Gypsy King', tiene un balance de 34 victorias, una pelea en tablas y una derrota.