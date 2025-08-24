Villarreal golea al Girona y se pone líder provisional en LaLiga

El Villarreal se convirtió este domingo en líder de manera provisional al arrollar al Girona por 5-0 en La Cerámica en la segunda jornada de LaLiga, mientras que la Real Sociedad y el Espanyol empataron 2-2 en Anoeta.

El club castellonense sigue transmitiendo buenas sensaciones y de momento supera incluso en la tabla, por mejor diferencia de goles, a un Barcelona que ganó su segundo encuentro liguero el sábado en el campo del Levante (3-2) y que también tiene 6 puntos pero peor diferencia de goles (+7 contra +4) que el Submarino Amarillo.

Los pupilos de Marcelino humillaron a los gerundenses gracias al hat-trick del canadiense Tajon Buchanan (16, 28, 64), y a los goles del marfileño Nicolas Pepe (7) y de Rafa Marín (25).

Buchanan es el segundo jugador de Canadá en marcar un triplete en las cinco grandes ligas de Europa en este siglo, tras Jonathan David con el Lille en la Ligue 1 (tres veces), según la empresa de estadística Opta.

En San Sebastián, la Real Sociedad logró igualar el marcador tras ir 2-0 en contra ante el Espanyol.

Pere Milla (10) y Javi Puado (45+1) de penal adelantaron a los pericos, pero Ander Barrenetxea (61) y el islandés Orri Óskarsson (69) dieron la vuelta al electrónico.

En el primer turno del día, el Osasuna consiguió su primera victoria en el campeonato al vencer al Valencia por 1-0 gracias al tanto del croata Ante Budimir (10).

El Real Madrid visita al recién ascendido Oviedo en el último partido del domingo.