Wawrinka y Monfils son invitados para una última reverencia en Roland Garros

El francés Gaël Monfils y el suizo Stan Wawrinka, que disputan ambos la última temporada de sus ilustres carreras, recibieron invitaciones para disputar el cuadro principal de Roland Garros, anunció la Federación Francesa de Tenis este lunes.

Wawrinka (125º del mundo), de 41 años, conquistó en 2015 en París el segundo de sus tres títulos de Grand Slam, mientras que el ídolo local Monfils (222°), de 39 y antiguo número seis mundial, alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2008.

La FFT ya había anunciado a mediados de abril, durante la rueda de prensa de presentación del torneo, que se les rendiría homenaje al término de su último partido sobre la tierra batida parisina.

El belga David Goffin (249º), para quien esta también es su última temporada profesional a los 35 años, ha obtenido por su parte una invitación para la fase previa y deberá ganar tres partidos para conseguir su plaza en el cuadro final.

Antiguo número siete del mundo, el diestro de Lieja alcanzó los cuartos de final en 2016, cuatro años después de haber puesto en apuros en París a la leyenda suiza Roger Federer, a quien le arrebató un set en octavos de final.

Las jóvenes promesas del tenis francés Moïse Kouame y Ksenia Efremova también recibieron una invitación para entrar directamente en el cuadro final de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio).

Con 17 años, Kouame dejó huella en marzo al ganar en Miami el primer partido que disputaba en un Masters 1000, los torneos más prestigiosos del circuito masculino después de los del Grand Slam.

Vencedor de varios torneos ITF, el tercer escalón del tenis profesional, Kouame ha ganado más de 500 puestos en la clasificación ATP desde principios de año, pero su posición actual (313º) no le permitía acceder ni a la fase previa ni al cuadro final de Roland Garros.

Clasificada en el puesto 623 y también de 17 años, Ksenia Efremova destacó al imponerse en el último Open de Australia júnior y luego al superar la primera ronda de la fase previa del WTA 1000 de Madrid.

-- Invitaciones de Roland Garros 2026

- Cuadro principal:

Mujeres: Clara Burel (FRA), Ksenia Efremova (FRA), Fiona Ferro (FRA), Leolia Jeanjean (FRA), Emerson Jones (AUS), Sarah Rakotomanga (FRA), Alice Tubello (FRA), Akasha Urhobo (USA)

Hombres: Nishesh Basavareddy (USA), Titouan Droguet (FRA), Hugo Gaston (FRA), Arthur Gea (FRA), Moïse Kouame (FRA), Gaël Monfils (FRA), Adam Walton (USA), Stan Wawrinka (SUI)

- Clasificación:

Mujeres: Eleejah Inisan (FRA), Selena Janicijevic (FRA), Tahlia Kokkinis (AUS), Manon Léonard (FRA), Kristina Mladenovic (FRA), Amandine Monnot (FRA), Daphnée Mpetshi Perricard (FRA), Chloé Paquet (FRA), Margaux Rouvroy (FRA)

Hombres: Florent Bax (FRA), Robin Bertrand (FRA), Sean Cuenin (FRA), Thomas Faurel (FRA), Antoine Ghibaudo (FRA), David Goffin (BEL), Sascha Gueymard Wayenburg (FRA), Calvin Hemery (FRA), Daniel Jade (FRA)