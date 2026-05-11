¿Ya llenaste tu Álbum Panini de la Copa del Mundo 2026?

Redacción | La fiebre por el Álbum Panini de figuritas del Mundial FIFA 2026 solo acaba de comenzar. Este fin de semana, decenas de comercios, a nivel nacional, realizaron actividades de intercambio de cromos y la diversión lleno las expectativas.

Héctor Castillo, asesor comercial de Felipe Motta S.A., el distribuidor oficial de Panini en Panamá, afirmó que el producto cobra importancia al tratarse que, por primera vez, el mundial será disputado por 48 selecciones, incluida Panamá, sumado a que se jugará en tres países, entre otros datos que contribuyen a que el álbum sea extenso y lleno de contenido.

El álbum, que ya tiene unas dos semanas circulando en el país cuenta con 980 stickers oficiales para coleccionar, de los cuales 68 son cromos especiales. Por primera vez, sobres con 7 figuritas.