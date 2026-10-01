"Yo mejoro mientras él va en declive", confía Mbilli antes de su combate contra Canelo

Después de años de espera, el francés Christian Mbilli, campeón del peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tiene por fin su ansiado combate contra la superestrella mexicana Saúl "Canelo" Álvarez y confía en llegar "en la mejor forma" al ring de Riad el 31 de octubre.

"Yo mejoro mientras él va en declive", asegura Mbilli, nacido en Camerún hace 31 años, en una entrevista con la AFP, a un mes de la pelea.

Pregunta: Durante mucho tiempo ha reclamado poder medirse a los mejores. ¿Llegó a pensar en algún momento que no iba a conseguir un combate así?

Respuesta: "Es evidente que el camino ha sido largo y que eso te genera dudas. Pero mi equipo siempre me ha ayudado a mantenerme motivado y a demostrarme a mí mismo que las cosas avanzaban. Primero, manteniéndome activo durante la pandemia y luego cerrando un acuerdo con el promotor estadounidense Top Rank para que mis combates se emitieran en ESPN. Después fuimos a buscar el cinturón interino, el combate en Netflix, luego el cinturón completo. Ahora la pelea contra Canelo se acerca. El boxeo es como es, no podíamos estar seguros de que iba a poder enfrentarme a él algún día. Pero es algo que siempre he tenido en mente, que iba a llegar a la cima, de una manera u otra".

P: ¿Tiene la sensación de que ese combate llega en un momento ideal para usted?

R: "Claro que sí. Tengo 31 años y estoy en mi mejor forma. Tengo también la experiencia del mayor escenario en mi último combate (en tablas ante Lester Martínez, en la misma velada del Canelo-Crawford de Riad del año pasado). Así que creo que toda mi trayectoria me ha llevado a este momento. Además, Canelo tiene ahora 36 años y lleva más de veinte en el boxeo profesional. Yo este combate lo hubiera aceptado hace cinco años, pero si lo piensas en frío, desde hace cinco años yo mejoro mientras él va en declive. Imagino que la vida sabía cuándo debía llegar".

P: ¿Cómo evitar que un combate tan deseado se convierta en una fuente de presión suplementaria?

R: "Creo que mi último combate (ante Lester Martínez) me formó ante la presión de los focos. Pero creo que siempre he sido alguien que responde mejor con presión. En ese último combate aprendí mucho tácticamente e hice la pelea de la velada, incluso la del año (según el Consejo Mundial de Boxeo), contra un chico que se considera mejor que (Jaime) Munguía y (Edgar) Berlanga, dos de los últimos a los que Canelo ganó (ambos en 2024). Creo que si gestiono bien mis emociones, la presión será una ventaja para mí".

P: Durante mucho tiempo, Canelo se consideraba un rival imbatible. ¿Tiene la sensación de que ahora los roles han cambiado?

R: "Las cosas han cambiado mucho con el tiempo. Siempre fue el plan de mi equipo hacerme inevitable para Canelo. Su caso es especial, sabíamos que nunca podríamos obligarle a pelear conmigo. Pero yendo a buscar el cinturón, sobre todo el del CMB, que tiene mucho reconocimiento en México, hemos comenzado realmente a hacernos notar".

P: Después de años a la sombra de los grandes nombres es ahora uno de los boxeadores más solicitados. ¿Cómo vive esa evolución en su carrera?

R: "Evidentemente, para mí es la recompensa de años de sacrificios. Cuando llegué a Canadá creía que necesitaba simplemente golpear a todo el mundo para conseguir el título. Al final descubrí toda una política alrededor del boxeo. Hemos tenido que generar las oportunidades y, sobre todo, saber aprovechar los momentos adecuados. Mi equipo ha trabajado mucho, ¡dar una paliza a todos no es suficiente para tener tu oportunidad! Pero la tenemos ahora y creo que el combate ante Canelo vendrá a confirmar lo que sabemos desde hace muchos años y que no todos han querido escuchar hasta ahora".