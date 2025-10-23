Desde la web

Aplicaciones que te pagan por caminar

José Miguel Andrade
23 de octubre de 2025

WeWard, Sweatcoin y PaidToGo son ejemplos de apps que te permiten ganar recompensas por caminar, convirtiendo pasos en puntos canjeables por dinero o productos.

Funcionan mediante el rastreo de actividad física y ofrecen incentivos como retos o referidos. Aunque están disponibles en Panamá, los métodos de pago pueden ser limitados (PayPal, tarjetas de regalo).

No representan una fuente de ingreso significativa, pero pueden motivar hábitos saludables. Es clave revisar políticas de privacidad, condiciones de retiro y si requieren suscripciones.

