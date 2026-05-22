Calidad médica requiere menos esperas

Adquirir tecnología médica de alta calidad implica un compromiso a largo plazo; el verdadero reto en Panamá es garantizar que opere sin interrupciones. El estreno de la cirugía robótica y la promesa de la telecirugía nos enfrentan a una realidad ineludible.

Aunque estos sistemas optimizan la precisión, la innovación pierde sentido si el paciente sigue atrapado en eternas listas de espera. Sin embargo, al asegurar insumos constantes y una programación eficiente que elimine demoras, esta tecnología finalmente cumplirá su misión.