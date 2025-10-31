Desde la web

Cámaras inteligentes para autos

José Miguel Andrade
31 de octubre de 2025

Estos dispositivos combinan grabación de vídeo con funciones avanzadas como alertas de colisión, detección de cambio de carril, vista de 360° o doble lente, GPS integrado, y conectividad WiFi o nube para monitoreo remoto.

Estas características las convierten en herramientas de seguridad esenciales para registrar el trayecto y para analizar el entorno del vehículo, protegerlo mientras está estacionado, y ofrecer evidencia confiable en caso de accidentes o reclamaciones. Entre las marcas más populares están Nextbase, 70mai y Viofo.

