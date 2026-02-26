Desde la web

Canciones creadas con IA

Evelyn González
26 de febrero de 2026

Hace algunos años, grabar una canción parecía algo reservado para estudios profesionales. Hoy, gracias a la IA, cualquiera puede crear música desde su celular o computadora, incluso usando su propia voz o generando voces digitales con buena calidad. Plataformas como Boomy permiten generar temas completos según el estilo elegido y editar aspectos básicos; BandLab funciona como estudio digital gratuito para grabar y mezclar voces; mientras Suno y Udio convierten textos en canciones con opciones gratuitas limitadas para experimentar.

