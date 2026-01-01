Desde la web

Cuando el nacionalismo se vuelve rancio

José Miguel Andrade
01 de enero de 2026

En días pasados, lo que para muchos era un monumento más fue derribado de forma deliberada y hasta caprichosa, levantando en ira y dolor a una comunidad muy influyente en nuestro país. Comentarios de apoyo no faltaron, pero así mismo opiniones apáticas y maliciosas, alentando a un nacionalismo que luce ridículo. Somos una mezcla de numerosas razas, por lo que sería inaceptable darle la espalda a alguna etnia y decir que no son tan panameños, aun cuando han nacido aquí y aportado tan significativamente a la cultura nacional. Es momento de reflexionar sobre lo que ponemos en las redes, porque más que lucir únicos, más bien podemos vernos ridículos.

