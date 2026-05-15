El lujo de desconectarse

Hubo un tiempo en que estar desconectado era normal, hoy parece un privilegio extraño. Todo exige presencia constante: mensajes, actualizaciones, notificaciones y contenido infinito compitiendo por atención. La conexión permanente prometía acercarnos, pero también convirtió el descanso en algo difícil de justificar. Incluso el ocio ahora necesita compartirse. Desconectarse ya no significa solo apagar un dispositivo; significa aceptar desaparecer momentáneamente del flujo digital y eso incomoda más de lo que aceptamos.