Electrodomésticos con Wi-Fi

Los electrodomésticos conectados por Wi-Fi nos ofrecen una mayor comodidad y control. Te permiten el manejo a distancia desde el celular, programar horarios, crean rutinas automáticas y ayudan a ahorrar energía al optimizar el consumo y mostrar estadísticas.

Envían alertas y notificaciones ante fallos, ciclos terminados o puertas abiertas a la vez que facilitan el mantenimiento mediante diagnósticos y actualizaciones automáticas. Se pueden integrar con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. En conjunto, mejoran la calidad de vida.