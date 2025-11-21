Estafas comunes con los códigos QR

Los códigos QR, muchas veces usados como acceso al menú de restaurantes o para acceder a páginas web, pueden usarse para estafas, como redirigir a páginas falsas de bancos o servicios, desviar pagos, descargar apps maliciosas o rastrear al usuario sin su consentimiento. Para protegerse, conviene usar aplicaciones que muestren la URL antes de abrirla, revisar que el QR no esté manipulado, evitar escanear en lugares no oficiales o enviados por desconocidos. Compruebe la dirección web antes de introducir datos o pagar y mantener el dispositivo actualizado con medidas de seguridad activas.