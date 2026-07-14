Hábitos que dañan la batería del celular

Pocos conocen que ciertos hábitos diarios pueden acelerar el desgaste de la batería del celular. Aunque activar la carga inteligente ayuda a reducir el deterioro y optimizar los ciclos de carga, esta función no compensa prácticas como utilizar cargadores sin certificación, usar el equipo mientras carga o recurrir a la carga rápida sin necesidad. La tecnología ha avanzado para mejorar el rendimiento de los dispositivos, pero el calor generado durante estos procesos continúa siendo uno de los principales enemigos de las baterías modernas.