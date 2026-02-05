Innovación tecnológica para uñas

Cambiar el color de las uñas al instante, sin esmalte ni tiempos de secado, es ahora posible con iPolish, el kit de uñas inteligentes presentado en el CES 2026. El starter kit tiene un valor aproximado de 95 dólares e incluye el dispositivo “wand”, uñas postizas, adhesivos y herramientas; cada uña adicional cuesta 6,50 dólares. Mediante su aplicación móvil, los usuarios pueden seleccionar entre más de 400 colores, aplicar chic y diseños digitales y guardar combinaciones para reutilizar las uñas. El producto está disponible para compra en línea.