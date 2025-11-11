La evolución tecnológica nos rodea

Desde que fue inventado en 1947, el transistor transformó la electrónica al sustituir los enormes y calientes tubos de vacío, permitiendo miniaturización y eficiencia. Múltiples transistores en circuitos integrados impulsaron la creación del microprocesador en 1971, iniciando la era de la computación moderna. Los transistores han ido reduciéndose hasta alcanzar escalas nanométricas, haciendo posible procesadores con miles de millones de ellos. La evolución se plantea hacia transistores 3D y materiales alternativos al silicio.