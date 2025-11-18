Recurso fundamental para el conductor

Las cámaras de retroceso han evolucionado desde conceptos experimentales en los años 50 a sistemas esenciales de seguridad. Su adopción real comenzó en los años 90, con cámaras CCD y se masificó en los años 2000 gracias a las pantallas LCD económicas y sensores digitales más compactos. En la década de 2010, se integraron guías dinámicas, visión 360° y mejor rendimiento nocturno. Desde 2018, se impulsó su uso global. Hoy forman parte de sistemas avanzados de asistencia, combinándose con radar, ultrasonido e inteligencia artificial para ofrecer mayor precisión al maniobrar.