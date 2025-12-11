Redes públicas WiFi: peligro digital

Conectarse a redes Wi-Fi públicas o desconocidas expones tus datos personales. Éstas facilitan ataques 'Man-in-the-Middle', robo de contraseñas y cookies, además permiten que ciberdelincuentes intercepten o manipulen tu tráfico. También son usadas para distribuir malware o crear puntos de acceso falsos (llamados Evil Twin) que imitan redes legítimas. Además, quien controle la red puede rastrear tu actividad y dispositivo. Si vas a conectarte a una red pública, utiliza VPN, accede solo a sitios HTTPS, evita operaciones sensibles y desactiva las conexiones automáticas.