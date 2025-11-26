Repotenciar tu PC sin ser un técnico

Repotenciar una PC en el hogar implica evaluar los componentes que limitan el rendimiento y reemplazarlos estratégicamente. La mejora más significativa suele ser instalar un disco de estado sólido, que reduce drásticamente los tiempos de carga. Ampliar la RAM permite ejecutar más aplicaciones simultáneamente y una operación más fluida. Actualizar la tarjeta gráfica amplia a tareas como juegos, edición y diseño. Una buena ventilación, limpieza interna periódica y pasta térmica renovada evitan caídas de rendimiento por sobrecalentamiento o futuras descomposturas.