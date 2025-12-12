Tipos de phishing: “man in the middle”

Man in the Middle (MITM) aplicado al phishing, es un ataque donde un ciberdelincuente se interpone entre la víctima y un servicio legítimo para interceptar o alterar datos sin ser detectado. La víctima suele acceder mediante un enlace falso o una red comprometida (como una red pública), y el atacante puede capturar en tiempo real desde credenciales hasta información bancaria. Para protegerse, se recomienda verificar el uso de HTTPS, evitar redes Wi-Fi públicas, usar una VPN y activar la autenticación en dos pasos con apps.