Tipos de phishing: “man in the middle”

José Miguel Andrade
12 de diciembre de 2025

Man in the Middle (MITM) aplicado al phishing, es un ataque donde un ciberdelincuente se interpone entre la víctima y un servicio legítimo para interceptar o alterar datos sin ser detectado. La víctima suele acceder mediante un enlace falso o una red comprometida (como una red pública), y el atacante puede capturar en tiempo real desde credenciales hasta información bancaria. Para protegerse, se recomienda verificar el uso de HTTPS, evitar redes Wi-Fi públicas, usar una VPN y activar la autenticación en dos pasos con apps.

