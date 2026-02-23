Desde la web

¡Viajar sin mostrar pasaporte!

Evelyn González
23 de febrero de 2026

La modernización de los aeropuertos ya no es una promesa futura, sino una realidad palpable en terminales internacionales.

En esa línea, el John F. Kennedy International Airport ha comenzado a implementar el sistema Enhanced Passenger Processing (EPP), basado en reconocimiento facial para agilizar el control migratorio.

La medida reduce tiempos de espera y optimiza recursos, pero también abre un necesario debate sobre la privacidad y el resguardo de datos biométricos en una era donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.

