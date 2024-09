Panamá, bueno para una cosa y para otra no

En 2027, Panamá será sede de un evento global de telecomunicaciones. Se trata del IEEE Wireless Communications and Networking Conference. Una oportunidad para consolidar a Panamá como líder en turismo de reuniones.

“La ONU debe reinventarse. Los discursos se dan frente a sillas vacías o diplomáticos que están más atentos al celular. Me gustó el mensaje del Presidente Mulino en defensa de la integridad de Panamá”, dijo Rubén Castillo del CONEP.

“Queremos inversión, pero ¿cómo la atraemos si el nuevo villano del progreso es el ambientalista? Me pregunto, cuántos de ellos viven sin tecnología y se comunican por señales de humo”, expresó Wendy Sagel, empresaria.

Sobre el pago a los productores de cebolla, Nilo Murillo, director del IMA, dijo que “ya en Finanzas no tenemos ningún expediente, de los 22 expedientes, hay once para pago en BNP y once en Contraloría para refrendo de desembolso”.