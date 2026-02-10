Acodeco detectó 594 anomalías en el sector fronterizo de Bocas del Toro

Personal de la regional de Bocas del Toro de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 594 anomalías en diversos establecimientos comerciales del sector fronterizo con Costa Rica.

Durante la inspección se visitaron 21 locales ubicados en los corregimientos de Las Delicias, Las Tablas y Los Barrancos. En estos sitios se hallaron 571 productos vencidos, dos deteriorados y 20 faltas de precios a la vista.

“Los productos expirados y deteriorados se encontraban a la venta al público, por lo que fueron decomisados para su próxima destrucción”, informó la institución en un comunicado.

Los agentes económicos donde se detectaron estas irregularidades fueron notificados mediante actas, a fin de que presenten sus descargos y enfrenten las sanciones correspondientes, según la gravedad de cada caso y lo establecido en la Ley 45 de 2007.

Ante este panorama, la Administración Regional de Acodeco en Bocas del Toro informó que intensificará las verificaciones en todo tipo de establecimientos. Asimismo, recomienda a la población, especialmente en las zonas fronterizas, seguir estas pautas: Revisar siempre la fecha de vencimiento de los productos, verificar que los alimentos y bebidas no presenten golpes, abolladuras o deterioro, confirmar que los productos tengan precios visibles antes de pagar, evitar adquirir productos sin etiquetado o con información poco clara y denunciar cualquier irregularidad ante la Acodeco.