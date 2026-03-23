Acodeco logra devolución de más de B/.4,500 a consumidores por caso Snowland Panamá

Como resultado de las gestiones realizadas tras las denuncias relacionadas con el evento Snowland Panama, se ha logrado la devolución de B/.4,548.57 a favor de los consumidores afectados, informaron de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con información oficial de la institución, un total de 31 quejas fueron remitidas al Departamento de Decisión de Quejas, de las cuales 27 ya han sido resueltas, lo que permitió recuperar el dinero para los consumidores que presentaron sus reclamaciones.

No obstante, el proceso aún no ha concluido. Actualmente, la entidad mantiene cuatro quejas en trámite, que suman B/.808.68, las cuales continúan su curso dentro de los procedimientos administrativos establecidos, explicaron.

El director nacional de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, manifestó que “gracias a una estrategia institucional orientada a la defensa efectiva de los consumidores, logramos que 27 familias recibieran la devolución de su dinero en este caso. Paralelamente, a través de las investigaciones realizadas, se impusieron las sanciones correspondientes a la empresa responsable, reafirmando el compromiso de la Acodeco de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los derechos de los consumidores”.

El caso Snowland Panamá generó gran atención pública en diciembre de 2025, luego de que varios asistentes denunciaran que la experiencia ofrecida durante el evento no correspondía con la publicidad difundida en redes sociales. Según los testimonios, parte del material promocional habría sido elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que generó expectativas que, presuntamente, no fueron cumplidas durante la actividad.

Ante estas situaciones, la Acodeco inició una investigación de oficio con el objetivo de verificar la veracidad de la publicidad y determinar posibles afectaciones a los consumidores.

Estas acciones se realizan en el marco de lo establecido en la Ley 45 de 2007, normativa que protege los derechos de los consumidores y establece obligaciones para los agentes económicos en cuanto a la veracidad de la información y la publicidad ofrecida en el mercado, recordaron de la institución.