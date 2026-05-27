Acodeco recomienda revisar la garantía, tecnología y servicio posventa antes de comprar televisores por el Mundial

Ante el incremento en la compra de televisores y equipos electrónicos por las promociones relacionadas con el Mundial de Fútbol y otras fechas comerciales de junio, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, advirtió que muchas ofertas pueden corresponder a mercancía con varios años de almacenamiento o tecnologías desactualizadas, por lo que recomendó revisar cuidadosamente las especificaciones del producto antes de realizar la compra.

“Hay televisores de modelos antiguos que ya no cuentan con tecnología Smart o que requieren accesorios adicionales para poder utilizar ciertas plataformas digitales. El consumidor debe verificar si realmente el producto satisface sus necesidades”, señaló.

Abadi Balid indicó que los consumidores no deben dejarse llevar únicamente por el precio o el tamaño del televisor, sino evaluar si el equipo es adecuado para el espacio del hogar y el uso que se le dará.

“Muchas veces las personas compran televisores demasiado grandes para espacios reducidos. Lo importante es adquirir un producto funcional, adecuado y acorde con las posibilidades económicas de cada familia”, explicó.

La Acodeco también recomendó prestar atención a las fechas de inicio y finalización de las promociones, así como solicitar toda la información relacionada con garantías, instalación, transporte y servicio técnico antes de efectuar la compra.

Entre las principales reclamaciones relacionadas con electrodomésticos, el administrador destacó los inconvenientes con las garantías, especialmente cuando algunos comercios trasladan al consumidor la responsabilidad de gestionar directamente las reparaciones con fabricantes o centros técnicos externos.

“Si el consumidor compró el artefacto en un comercio, debe recibir orientación y una respuesta adecuada por parte del establecimiento. El servicio al cliente y la atención postventa son elementos importantes al momento de decidir dónde comprar”, manifestó.

Asimismo, recordó a los consumidores la importancia de conservar su factura o comprobante de compra, ya que este documento es fundamental para hacer valer cualquier reclamo relacionado con garantías o desperfectos del producto.

La institución también reiteró la importancia de consultar el “Termómetro de Acodeco”, herramienta que permite conocer el historial de quejas y denuncias presentadas contra diferentes agentes económicos, ayudando así a los consumidores a tomar decisiones más informadas.