Aeropuerto de Tocumen prepara licitación por $22.2 millones para modernizar la Terminal 1

El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanza en el proceso de licitación pública para la modernización de la Terminal 1, proyecto que cuenta con un precio de referencia de B/. 22.2 millones, según informó el departamento de comunicaciones de la terminal aérea.

El proyecto busca actualizar la infraestructura existente, reforzar la seguridad, optimizar la experiencia del pasajero y elevar los niveles de servicio para aerolíneas, concesionarios y colaboradores, ante el crecimiento sostenido del tráfico aéreo. Hasta julio de este año, Tocumen movilizó 13.7 millones de pasajeros y proyecta cerrar el 2026 con más de 22.6 millones de usuarios.

“El propósito de esta remodelación va mucho más allá de una renovación estética. Estamos fortaleciendo la seguridad de los viajeros, modernizando sistemas esenciales y mejorando las condiciones de servicio de una terminal que, a pesar de su antigüedad, continúa siendo fundamental para la conectividad de Panamá”, afirmó el gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco.

El directivo aseguró que las instalaciones de la Terminal 1, que cumplieron 48 años el pasado 15 de agosto, mantendrán su operación continua (24/7) durante la ejecución de las obras.De acuerdo con el pliego de cargos, la intervención tendrá un plazo estimado de 24 meses a partir de la orden de proceder e incluirá estudios, diseño y remodelación en la zona central de la Terminal 1, tanto en el lado tierra como en el lado aire, en los niveles 100, 200 y 300, abarcando los Satélites A y B.

Entre sus componentes principales destaca la modernización del sistema de seguridad contra incendios, el cual incluirá una red húmeda con rociadores bajo la norma internacional NFPA 13 y un sistema inteligente de detección direccionable Clase A, capaz de identificar eventos en tiempo real.En materia de infraestructura y confort, el proyecto contempla el reemplazo de cielorrasos, pisos y alfombras en salas de embarque, así como la instalación de nuevo sistema de iluminación LED y mobiliario en las zonas de check-in y abordaje.

También se actualizarán las redes de telecomunicaciones. Asimismo, para la atención de emergencias se instalará un nuevo sistema de extracción de humo en diversas áreas, incluido el patio de comidas (food court), respaldado con alimentación eléctrica de emergencia e integración automática con el sistema de detección para resguardar las rutas de evacuación.

Por su parte, la climatización será renovada en su totalidad con nuevas manejadoras, ductería, difusores y extracción mecánica bajo estándares ASHRAE, orientados a mejorar la calidad del aire y la eficiencia energética.La modernización abarcará además la transformación de los 14 módulos sanitarios de la Terminal 1, ubicados en los niveles 100 y 200, mediante la renovación de instalaciones hidrosanitarias, artefactos de bajo consumo y acabados de alta calidad.

Igualmente, se incorporarán condiciones de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida, salas de lactancia y facilidades familiares. Adicionalmente, se instalarán nuevas pantallas de información de vuelos y se renovarán los sistemas de videovigilancia y control de acceso, con el objetivo de optimizar los flujos de pasajeros y reducir los puntos de congestión.