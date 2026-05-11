ANAPOR respalda postura del Gobierno ante Costa Rica

La Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (ANAPOR) expresó su respaldo a la posición del Gobierno Nacional frente a las recientes declaraciones de la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández, relacionadas con el comercio de productos cárnicos y agropecuarios entre ambos países.

En un comunicado, el gremio destacó el pronunciamiento de los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, subrayando la importancia de una postura firme y responsable en defensa del sector porcino nacional.

ANAPOR reiteró que Panamá tiene el derecho soberano de aplicar medidas técnicas, sanitarias y administrativas para asegurar que el comercio internacional se desarrolle bajo principios de reciprocidad, equilibrio, transparencia y protección del patrimonio fito y zoosanitario del país.

Destacaron en el escrito que es “fundamental que cualquier proceso de apertura o intercambio comercial preserve condiciones justas para los productores panameños, quienes durante décadas han realizado importantes inversiones para fortalecer la producción nacional, garantizar la inocuidad alimentaria, generar empleos y contribuir de manera directa a la seguridad alimentaria del país”.

Por último, los líderes del gremio exhortaron al Gobierno Nacional a continuar defendiendo en todos los foros nacionales e internacionales los intereses de la producción agropecuaria panameña, promoviendo políticas que fortalezcan la sostenibilidad y competitividad del sector, así como la estabilidad de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad porcina.